مال وأعمال

عجز الميزان التجاري يتراجع بنسبة 9.2% خلال 2020

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2020، والتي شهدت انخفاض إجمالي قيمة صادرات مصر بما نسبته 3.9% إلى 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار عام 2019.

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هذا وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 25.1 مليـار دولار عام 2020 مقابل 25.5 مليار دولار عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 1.6%.

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ومن جهة أخرى، بلـغ إجمالـي قيمة واردات مصر عام 2020 نحو 70.4 مليار دولار مقابل 76.4 مليار دولار عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

وانخفضت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 64.0 مليار دولار عام 2020 مقابـل 67.0 مليـار دولار لعام 2019، بنسبة انخفاض قدرهــا 4.5%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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