عجز الميزان التجاري يتراجع بنسبة 9.2% خلال 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2020، والتي شهدت انخفاض إجمالي قيمة صادرات مصر بما نسبته 3.9% إلى 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار عام 2019.

هذا وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 25.1 مليـار دولار عام 2020 مقابل 25.5 مليار دولار عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 1.6%.

ومن جهة أخرى، بلـغ إجمالـي قيمة واردات مصر عام 2020 نحو 70.4 مليار دولار مقابل 76.4 مليار دولار عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

وانخفضت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 64.0 مليار دولار عام 2020 مقابـل 67.0 مليـار دولار لعام 2019، بنسبة انخفاض قدرهــا 4.5%.