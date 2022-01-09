ماجد جورج: الصناعات الطبية تتبنى خطة لاختراق الأسواق…

إسلام سالم _ قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إنه حال استمرار نمو الصادرات بذات قيمة الزيادة الحالية، بنحو 5 مليارات دولار سنويًّا، يعني ذلك الوصول بإجمالي القيمة السنوية إلى 60 مليار دولار حتى عام 2030، بعكس توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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