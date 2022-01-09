نقاط مضيئة في مستقبل حركة التجارة العالمية

شهدت أسعار العديد من السلع ارتفاعًا طفيفًا في عام 2021، ولكن من المرجح أن يجلب عام 2022 صعوبات بسبب قيام الأنظمة المالية بالتخلص التدريجي من التحفيز وعدم اليقين مع العديد من السياسات واللوائح التي تركز على العرض والطلب. من المحتمل أن يكون هناك تضخم متزايد بسبب مشكلات سلسلة التوريد التي ستستمر في التأثير على العالم، ولكن من غير المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على إنفاق المستهلكين.

استمرار التضخم مع قدر أقل حدة من المخاوف بسبب توقف الدعم المالي

ويعتقد الكثيرون أن اضطرابات سلاسل التوريد ستقل على الأرجح في الربع الثاني والربع الثالث من عام 2022، لعدة أسباب، منها انتهاء حزم التحفيز الوبائي، مما سيؤدي إلى انخفاض طلب المستهلكين على السلع. كما أن المخزونات تكيفت مع الظروف الحالية لسلسلة التوريد، كما ستؤدي زيادة سفن الحاويات أيضًا إلى تخفيف بعض الأعباء التي ابتليت بها صناعة الشحن.

على الرغم من الصعوبات التي لا تنتهي على ما يبدو للشحن العالمي هذا العام، سيكون تعلم التكيف والتغلب جزءًا لا يتجزأ من النجاح في العام الجديد. توصيات خبراء التجارة لعام أقل اضطرابًا هي أن تكون مبدعًا، والنظر في وسائط النقل المختلفة، واستخدام خيارات الشحن الأقل من حمولة الحاوية (LCL) والتفكير في السفر الداخلي إن أمكن.

تباين سرعة التعافي بين الدول أبرز تحديات حركة التجارة

مع استقرار التجارة العالمية في أواخر عام 2021، لا تزال التوقعات لعام 2022 غير مؤكدة بسبب عدد من العوامل، منها تباين سرعة الانتعاش الاقتصادي بشكل كبير، مع نمو أقل من المتوقع للعديد من البلدان.

أصبحت سياسات التجارة الحكومية تركز بشكل متزايد على الأهداف المحلية. كما أن هناك زيادة في التدقيق في الآثار البيئية، وقضايا حقوق الإنسان، والأمن.

توقعات بانفراجة في سلاسل التوريد والتكيف مع الصعوبات المفاجئة

من المتوقع أن تظل الصادرات الزراعية الأمريكية مرتفعة، وقد يكون عام 2022 عامًا قياسيًّا بالنسبة للكثيرين، بما في ذلك القمح والماشية والدواجن ومنتجات الألبان والإيثانول. انخفضت أسعار فول الصويا والبذور الزيتية المخصصة للتصدير بشكل طفيف عن التوقعات السابقة. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل مبيعات التصدير إلى 175.5 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار 1.5 مليار دولار عن تقديرات عام 2021. في حين أن مشكلات سلاسل التوريد لا تزال تتسبب في حدوث عمليات نسخ احتياطي واختناقات، إلا أن هناك بعض الأدلة على أن هذا سيتم حله في عام 2022.

رؤساء تنفيذيون متفائلون بالعام على مستوى تزايد الإيرادات ومعدلات التوظيف

استطلعت منظمة YPO آراء الرؤساء التنفيذيين في 101 دولة و 44 صناعة لتقديم نظرة مستقبلية للأعمال التجارية العالمية لعام 2022. وأعرب غالبية المشاركين (81%) عن تفاؤلهم بعام 2022. وتتزايد الإيرادات والتوظيف بنسبة 37% من المستجيبين، لكن ما يقرب من نصفهم يقولون أيضًا إن مستويات توظيفهم مماثلة لأرقامهم لعام 2020. يعتقد 2% فقط من المستجيبين أن مشكلات سلسلة التوريد ستحل في أوائل عام 2022 ، مع أكثر من 80% من الأعضاء قلقون جدًّا أو إلى حد ما بشأن تأثير مشكلات سلسلة التوريد في جميع المناطق. الآراء حول ما إذا كان التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات سيكون مستمرًّا، سيطر على معظم الآراء.

يسلط الاستطلاع الضوء أيضًا على الاتجاهات في سياسات العمل من المنزل. هناك بعض الاختلاف بين الخبراء حول موعد تعافي سلاسل التوريد بالضبط في عام 2022، لكن معظم التوقعات متفائلة. هناك توقعات كبيرة للتحسن في العديد من الأسواق، لكن الكثير من هذا يتوقف على القوة الشرائية للمستهلكين. من المرجح أن ترتفع الوظائف، وكذلك التضخم. ومع ذلك، مع تخفيف سلاسل التوريد والمزيد من المساعدة، ينتظر أن يكون هناك المزيد من النقاط المضيئة في عام 2022.