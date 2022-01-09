مال وأعمال

نمو الصادرات ينعش آمال استدامة واستقرار موارد النقد الأجنبي

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باره عريان _ دور محوري تلعبه الصادرات المصرية في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استقرارها، هذا ما أكد عليه مجموعة من القيادات المصرفية ورؤساء البحوث ببنوك الاستثمار لجريدة «دوت الخليج»، لافتين إلى أن وصول وبيع المنتج المصري بالأسواق الخارجية يكتسب أهميته من كونه الأكثر قدرة على أن يدر دخلًا دولاريًّا مستقرًّا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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