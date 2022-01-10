سوناطراك الجزائرية تعتزم تدشين أول عملية حفر بحري للتنقيب عن…

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_ نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن زرداني رشيد، نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك، قوله اليوم الأحد، إن الشركة تعتزم تدشين أول عملية حفر بحري للتنقيب عن النفط في 2023.
وكان توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، قال للتلفزيون الجزائري مؤخرا، إن الجزائر ستستثمر 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026، للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات.
وأضاف حكار أنه من بين 39 مليار دولار، سيتم استثمار 6 مليارات دولار في 2022.
وأضاف إن صادرات الشركة من الطاقة زادت إلى 34.5 مليار دولار في 2021، من 20 مليار دولار في 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتأتي 95% من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.
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