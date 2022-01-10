مال وأعمال

بنك الإمارات المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2% في 2022

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وكالات _ قال البنك المركزي المصري لدولة الإمارات إنه يتوقع نمو الاقتصاد 4.2 في المئة في عام 2022 محققا زيادة عن معدل النمو الذي حققه العام الماضي وبلغ 2.1 في المئة.

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وتعد توقعات البنك المركزي المصري، التي وردت في تقريره ربع السنوي الأخير عن الاقتصاد، أكثر تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو اقتصاد الإمارات ثلاثة في المئة هذا العام.

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وقال البنك على موقعه الإلكتروني إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9 في المئة بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق العام والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان وزيادة فرص العمل وتحسين معنويات الأعمال وسط معرض إكسبو الدولي في دبي.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي خمسة في المئة في 2022 مما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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