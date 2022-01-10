استقرار أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي

شاهندة إبراهيم – استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع عودة سوق الصاغة من إجازته الأسبوعية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن الاستقرار خيم على الأسعار سواء المحلية أو العالمية.

وأشار نجيب، في تصريحاته لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى أن عيار 21 ظل ثابتا عند مستوى 788 جنيها، وهو نفس السعر المتداول الجمعة الماضية آخر يوم للتعاملات.

وسجل عيار 18 سعر 677 جنيها، وعيار 24 سعر 899 جنيها، ولامس الجنيه الذهب مستوى 6 آلاف و 304 جنيهات.

وأفاد نجيب بأن السعر العالمي للملاذ الآمن استقر عند 1795 دولارا للأوقية.