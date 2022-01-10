بي.بي وإيني تفوزان بامتياز تنقيب بحري عن الغاز في مصر

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_ قال كريم علاء الرئيس الإقليمى لمنطقة شمال إفريقيا لدى بي.بي في بيان يوم الاثنين إن مصر أرست على شركته ومجموعة الطاقة الإيطالية إيني امتياز تنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
وتحوز كل شركة 50 بالمئة من حقوق التنقيب في منطقة الامتياز البالغة مساحتها 3200 كيلومتر مربع الواقعة شمال شرقي مدينة بورسعيد.
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