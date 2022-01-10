صندوق النقد: أوميكرون والرفع السريع للفائدة يهددان…

العربية نت _ حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصادات الناشئة قد تواجه تحديات إضافية وسط تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بسبب متحور أوميكرون وتزامن ذلك مع توجه الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف سياسته التحفيزية ورفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع لمكافحة التضخم.

وقال إن أسعار الفائدة المرتفعة تعني زيادة تكاليف التمويل لبعض الاقتصادات الناشئة ذات الديون المقومة بالدولار، خاصة أن العديد من هذه البلدان يعاني أيضا ارتفاعا في التضخم وفي الدين العام.

وجدد صندوق النقد قوله بأن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي لا تزال مرتفعة بسبب تواصل جائحة كورونا مع الإشارة إلى أنه لا يزال يتوقع استمرار التعافي من هذه الأزمة خلال العامين الجاري والمقبل.

ومن المنتظر صدور تقرير الصندوق حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي في 25 يناير.