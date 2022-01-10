فايزر: نعمل على لقاحات جديدة تتصدى لأوميكرون ومتحورات أخرى

العربية دوت نت – قالت شركة فايزر إنها تعمل على لقاحات جديدة تتصدى لمتحور أوميكرون ومتحورات كورونا الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لشركة فايزر “غير متأكدين بعد من الحاجة لجرعة رابعة معززة ضد كورونا”.

ووقعت شركة فايزر ثلاث صفقات لتوسيع استخدام تقنية (mRNA) التي اعتمد عليها لقاح COVID-19، بما في ذلك اتفاق قيمته 1.35 مليار دولار.

كانت شركة الأدوية العملاقة تتطلع إلى تعزيز تطوير اللقاحات والعلاجات القائمة على mRNA بعد أن قادت الجهود العالمية لتطوير طلقة ضد جائحة COVID-19.

وقالت يوم الاثنين إنها ستدفع لشركة Beam 300 مليون دولار مقدمًا لإجراء بحث على ثلاثة أهداف علاجية جديدة خارج البرامج الحالية.

ستكون شركة الأدوية الأمريكية مسؤولة عن الأنشطة التنموية والتنظيمية للأهداف، مع خيار الاشتراك في التراخيص العالمية الحصرية لكل منها.

طرحت شركة Beam، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 8% في تعاملات ما قبل السوق، للاكتتاب العام في فبراير 2020، وتستخدم تقنية mRNA لتطوير علاجات للأمراض الوراثية النادرة.

ستتعاون شركة Pfizer أيضًا مع Codex DNA Inc (DNAY.O) للحصول على مبلغ لم يتم الكشف عنه للاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية، والتي يمكن أن تتيح تطويرًا أكثر كفاءة للقاحات المستندة إلى mRNA والعلاجات ومنتجات الأدوية الحيوية الأخرى.