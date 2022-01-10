مدبولي يبحث مع رئيس وزراء لبنان التعاون في تصدير الغاز…

دوت الخليج – استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب مدبولي في مستهل اللقاء عن تمنيه بأن يكون العام الجديد بداية لمستقبل أفضل لدولة لبنان، وأن يحقق الشعب اللبناني الشقيق ما يصبو إليه من تنمية وتقدم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللقاء الذي تم صباح اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ليجدد حرص القيادة السياسية على مواصلة الدعم للبنان لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وتطرق مدبولي، خلال لقائه مع ميقاتي، إلى متابعة الملفات الخاصة بتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، وسبل تحقيق الربط الكهربائي بين البلدين، ليتسنى إمداد لبنان بالكهرباء، فضلا عن تسهيل حركة التبادل التجاري، لاسيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية اللبنانية، وتزويد لبنان بالمساعدات الغذائية والإنسانية.

من جانبه، تقدم نجيب ميقاتي بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ولأعضاء الحكومة، علي المتابعة الحثيثة لموضوعات التعاون مع لبنان، والرغبة والجهود الصادقة في الوقوف بجانب لبنان في أوقات المحن والشدائد.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالاستمرار في تقديم جميع سبل الدعم الممكن لدولة لبنان، معربا عن ترحيبه بتلبية دعوة نظيره اللبناني بالزيارة في أقرب فرصة ممكنة، دعماً للشعب اللبناني الشقيق.

حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. ومن الجانب اللبناني، جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة، والسفير علي الحلبي، سفير جمهورية لبنان لدي القاهرة.