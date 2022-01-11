أسعار النفط تعود للارتفاع.. وخام برنت يقترب من 82 دولارا…

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– عكست أسعار النفط اتجاهها الهبوطي في بداية التعاملات لتعود إلى الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
قال مهندسان في حقلي نفط الشرارة والفيل في ليبيا، الاثنين، إنه سيتم استئناف الانتاج بالحقلين بعدما أوقفته قوة مُسلحة الشهر الماضي.
أفاد مهندس في حقل الشرارة بأن العمل بدأ لاستئناف الانتاج، بينما قال مهندس في حقل الفيل إن من المتوقع أن يبدأ العمل لاستئناف انتاج الحقل مساء اليوم الاثنين.
وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.2% إلى 79.05 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا.
وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
وطبقا لإحصاء لرويترز تم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين و834506 وفيات على مستوى العالم.
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