: مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يعينون بنكين لترتيب…

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– كشفت وثيقة، اليوم الإثنين، أن إي.آي.جي بيرل هولدنجز، المملوكة لمستثمرين يملكون حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، كلفت بنكي Citi و JPMorgan بترتيب بيع سندات مقومة بالدولار على شريحتين.
ويملك كونسورتيوم تديره شركة إي.آي.جي مانجمنت وشركات تابعة لها 89.45% بشكل غير مباشر من شركة إي.آي.جي بيرل صاحبة الإصدار، بينما تملك وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي حصة 10.55%.
وتمتلك صاحبة الإصدار 49% من شركة أرامكو لأنابيب النفط، وهي كيان تأسس حديثا تمتلك فيه أرامكو السعودية الحصة المتبقية.
صفقات أرامكو خلال الفترة الماضية
وفي يونيو، أبرمت شركتا أرامكو لأنابيب النفط وأرامكو للنفط عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة 25 عاما لشبكة خطوط أنابيب أرامكو الحالية والمستقبلية المستخدمة لنقل الخام في السعودية.
وفي ديسمبر الماضي وقّعت شركة أرامكو السعودية صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، لمدة 20 عامًا.
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