أسعار المحروقات في لبنان تواصل الصعود مع تراجع الليرة إلى…

روسيا اليوم _ ارتفعت صباح اليوم الثلاثاء، أسعار المحروقات في لبنان بشكل ملحوظ، متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية. وارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ 95 أوكتان بمقدار 23 ألف و400 ليرة لبنانية، و98 أوكتان بـ 24 ألف و200 ليرة ليرة، والديزل أويل بـ 33 ألف ليرة، و​الغاز بـ​ 26200 ليرة. وأصبحت ​الأسعار​ على الشكل التالي: – بنزين 95 أوكتان: 374800 ليرة. – بنزين 98 أوكتان: 387600 ليرة. – مازوت: 393400 ليرة. – الغاز: 345500. يذكر أن ارتفاع أسعار المحروقات مرتبط بشكل كبير باستمرار تدني قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، حيث سجل الدولار الواحد 32 ألف و100 ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان. وسجل الدولار صباح اليوم 32100 ليرة للمبيع و32000 ليرة للشراء.

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