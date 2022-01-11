أوميكرون يدفع أسعار منتجات الألبان الأمريكية لأعلى مستوياتها…

العربية نت _ تعرضت منتجات الألبان الأمريكية في أسواق العقود الآجلة، إلى موجة صعود، ما سيرفع أسعار منتجات الجبن والزبدة قريباً.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة موجة تفشي لمتغير أوميكرون كورونا، والتي سجلت أرقاما قياسية في الإصابات، وغيابات عديدة بين عمّال مصانع الألبان.

أخذ إنتاج الحليب في الولايات المتحدة في الانخفاض، بخاصةً بعد ارتفاع تكلفة الأعلاف، ما يدفع المزارعين إلى تقليص قطعانهم عبر ذبح الأبقار.

كما خفض البعض حجم الأعلاف الممنوحة لقطعانهم، مما يعني حجم إنتاج ألبان أقل. فضلاً عن ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة ما يجعل من الصعب على مصانع الألبان تحقيق ربح صافي.

وجاءت النتيجة سريعة، حيث قفزت العقود الآجلة لمنتجات الألبان، كما ارتفعت عقود الزبدة في بورصة شيكاغو التجارية لأعلى مستوياتها منذ عام 2017، بينما ارتفع مصل اللبن “شرش اللبن” لأعلى مستوى منذ عام 2014.

كما كانت عقود الجبن والحليب هي الأغلى في أكثر من عام.