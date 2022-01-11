كيما تعتزم بناء مصنع صديق للبيئة باستثمارات 250 مليون دولار

إسلام فضل _ كشف المهندس محمد حسنين رضوان الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما أسوان، عن اعتزام الشركة بناء مصنعا جديدا صديق للبيئة بدلًا من مصنع كيما 1، خلال النصف الأول من العام الجاري بحجم استثمارات 250 مليون دولار.

وأضاف حسنين ردا على سؤال لجريدة دوت الخليج، على هامش توقيع مجموعة إير سبلاي اتفاقية توريد الغاز لشراء وإنشاء وإدارة وتشغيل مصانع لإنتاج الغازات الصناعية والطبية لشركة كيما بأسوان، أن الشركة تستهدف خلال الفترة الحالية التفاوض مع عدة بنوك محلية وأجنبية لإنشاء المصنع.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 إلى 30 شهرًا، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن تحديد مساحة المصنع، وجاري العمل على التصميم.

وأكد أن الشركة لاتخطط لضخ استثمارات أخرى خلال العام الجاري، وسيتم التركيز على المصنع الجديد فقط.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحا خلال الربع الأول من العام المالي 2021 – 2022 بلغت 122.04 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 414.84 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020- 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 987.62 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 637.294 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.