القابضة للصناعات الكيماوية تدرس إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات…

إسلام فضل _ كشف عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة تدرس إنشاء مصنع متخصص في صناعة الإطارات بحجم استثمارات يصل إلي مليار دولار.

وأضاف مصطفي ردًا على سؤال دوت الخليج علي هامش مؤتمر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنفيذ المصنع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصينع ووزارة الإنتاج الحربي.

وأكد أن صناعة إطارات السيارات واعدة في مصر خلال الفترة الراهنة.

وذكر أن الشركة استقبلت نهاية العام الماضي وفدًا من شركة بلشينا البيلاروسية، حيث أنه تم مناقشة إنشاء مشروع تجاري أو صناعي بالتنسيق مع شركة النقل والهندسة، موضحًا أن بلشينا البيلاروسية تعمل في تخصص إنشاء الجرارات وإطارات السيارات.

وقال في مارس الماضي، إن القابضة للصناعات الكيماوية تنتظر الحصول على الدراسات الفنية النهائية لتنفيذ مشروع تصنيع إطارات السيارات والمكلف بها شركة «رونالد برجر» الاستشارية الألمانية.

ولفت إلي الشركة الألمانية قامت بتسليم الدراسات المبدئية والتي تتضمن تنفيذ المشروع على مساحة نحو 450 ألف متر بمنطقة العين السخنة.

وتمتلك الشركة القابضة 17 شركة تابعة تتولى الاستثمار فى قطاعات عدة منها الأسمدة الأزوتية والكيماويات الأساسية والورق والكرتون والدخان والسجائر والفيرومنجنيز والملح وإطارات السيارات والمعدات الزراعية والجرارات والمحاريث.