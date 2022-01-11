القابضة الكيماوية تسوي كامل مديونياتها لوزارة للبترول مقابل…

إسلام فضل _ قال عماد الدين مصطفي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم تسليم أراضي الشركة القومية للأسمنت لوزارة البترول لسداد مديونيات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة.

وأضاف مصطفى على هامش مؤتمر توقيع عقد بين شركة إير سبلاي وشركة كيما لإنشاء مصنع إنتاج الأكسجين، أنه لن يتم طرح الأراضي على القطاع الخاص لأنه وزارة البترول استلمتها بالفعل.

وأوضح أن قيمة المديونيات المستحقة على الشركة القابضة الكيماوية وشركاتها التابعة لصالح شركات الغاز التابعة لوزارة البترول تبلغ نحو 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن قيمة أراضي الشركة القومية للأسمنت التي تم تسليمها لوزارة البترول تبلغ نحو 9.2 مليار جنيه، وهي تفوق قيمة المديونية، وبناء عليه تم تسوية مديونيات شركات الغاز، موضحا أنه بتسليم الأراضي انتهت جميع المديونيات المستحقة على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وبخصوص الشركة التابعة راكتا المتخصصة في إنتاج الورق، قال مصطفى إنه الاستشاري الهندي أنهى الدراسة المبدئية، ويتم حاليًا تعديل بعض الملاحظات التي طلبت الشركة تعديلها، وسيتم تنفيذ عمليات التطوير فور الانتهاء من التعديلات.

وتمتلك الشركة القابضة الكيماوية نحو 20% من شركة راكتا، و80% مملوكة للقطاع الخاص، وهي مدرجة بالبورصة المصرية.

وأما عن المصنع الموجود بالإسكندرية التابع للشركة الشرقية للدخان، قال إنه تم إيقافه وليس غلقه وهناك فارق بين القرارين، وتم إيقاف المصنع لأن الشركة كان لديها خطة لتجميع كل أنشطتها داخل المجمع الذي تم إنشاؤه في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

وأوضح أن إيقاف المصنع يأتي في إطار تنفيذ خطة محافظة الإسكندرية بشأن نقل جميع المصانع الموجودة داخل الخير السكني إلى خارجه، وفقا لخطة الدولة، بالإضافة إلى ذلك، فإن رخصة هذا المصنع قاربت على الانتهاء.

أوضح أن تجديد رخصة المصنع في نفس المكان يتطلب الوفاء بالتزامات البيئة والحماية المدنية وهي مسألة تتطلب استثمارات ضخمة جدا لن يتم تنفيذها في هذا المكان.