القابضة الكيماوية تتوقع إتمام الاتفاق مع تكنيب الإيطالية على…

إسلام فضل _ قال عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه من المتوقع الوصول لاتفاق مع شركة تكنيب الإيطالية لتطوير سماد طلخا والسويس للأسمدة بنهاية يناير الجاري.

وأوضح مصطفي، على هامش توقيع اتفاقية بين شركة كيما ومجموعة إير سبلاي اليوم، أنه جاري التفاوض حاليا مع الشركة من أجل الوصول لأفضل عرض قبل توقيع الاتفاق بين الجانبين.

وأضاف أنه تم الانتهاء من فتح العروض المالية والفنية المقدمة من الشركة لتطوير المصنعين وتقييمها، وجاري التفاوض الأخير.

وصرح سابقا بأن خطط تطوير وتحديث المصانع تخضع لدراسات جدوى دقيقة، بما يساهم فى ضمان نجاح خطط التطوير ولا سيما شركات ومصانع الأسمدة.

وذكر أن المشروع يهدف إلى تحويل الشركة إلى الربحية وخفض معدلات استهلاك الطاقة، بالمقارنة بالمعدلات العالمية، بجانب التوافق خطط التنمية المستدامة.