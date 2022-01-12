أسعار النفط تزيد مكاسبها وخام برنت يتخطى مستوى 83 دولارا…

العربية دوت نت – زادت أسعار النفط من مكاسبها، ليتخطى مستوى 83 دولارا للبرميل والخام الأميركي عند 79.59 دولار.

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية لدى مصافي التكرير الأوروبية هبطت بأكثر من 11% على أساس سنوي في ديسمبر.

وبلغت المخزونات 1.02 مليار برميل، منخفضة 1% عن مستويات نوفمبر 2021.

تراجعت معدلات استهلاك الخام في مصافي التكرير الشهر الماضي 4% عن مستويات نوفمبر إلى 9.22 مليون برميل يوميا، لكنها كانت أعلى بنسبة 8% عن مستويات ديسمبر 2020.