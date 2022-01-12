وزير البترول: مصر تستهدف تطوير مدن تعدينية وإحداها ستخصص…

العربية نت _ أكد وزير البترول طارق الملا، خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض اليوم الأربعاء، أن استراتيجية بلاده تهدف لتطوير مدن تعدينية وإحداها ستخصص للذهب.

وأوضح الملا، أن مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري لا تتعدى نسبة 0.5% ويجري العمل على زيادتها بموجب الخطط والإصلاحات الاقتصادية.

كان المؤتمر انطلق بكلمة لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أكد فيها أن المملكة تعمل على جعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، مؤكدا أهمية انعقاد المؤتمر في حشد الجهود، ووضع طموحات وتطلعات التعاون المشترك بين دول المنطقة، محل التنفيذ بهذا القطاع الحيوي والهام.

وكشف الخريف عن خطوات مهمة لتطوير قطاع التعدين على مستوى المملكة، من بينها الترخيص لما يزيد على 1967 رخصة للاستطلاع والكشف.

وأوضح أن 25% من هذه الرخص الممنوحة، كان قد جرى منحها خلال عام 2021 منوها بأن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني في المملكة بلغ 431 موقعا.