مال وأعمال

وزيرة الصناعة تغادر إلى غانا للمشاركة في اجتماعات منطقة…

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غادرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مطار القاهرة صباح اليوم متجهة الى العاصمة الغانية أكرا، للمشاركة في الاجتماع الذى تنظمه سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن اطلاق مبادرة نظام المدفوعات والتسويات الإفريقي، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وكانت جامع قد غادرت مدينة شرم الشيخ مساء أمس الثلاثاء عقب مشاركتها في فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم. .

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وتأتى مصر في هذه الاجتماعات فى اطار حرصها على استكمال دورها الفاعل في الاتفاقية حيث كانت مصر من أولى الدول الموقعة، مروراً بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي، وكذا التأكيد على حرص مصر الكامل على تحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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