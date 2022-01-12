مال وأعمال

أردوغان يدعو لخفض الأسعار بتركيا في أقرب وقت ممكن

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– قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن تركيا ستخفض الأسعار في أقرب وقت ممكن، بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي لأكثر من 36 بالمئة في ديسمبر بسبب أزمة العملة الناجمة عن سياسته غير التقليدية بشأن خفض أسعار الفائدة.

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وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن أرقام التضخم لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا وإنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة خلال الصيف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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