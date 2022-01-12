مال وأعمال

التضخم في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في 40 عاما

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_ ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 1982 إلى 7% في ديسمبر 2021 على أساس سنوي ليتماشى بذلك مع التوقعات مرتفعا من مستويات 6.8% في نوفمبر 2021.

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وعلى أساس شهري، فقد سجل التضخم تراجعا إلى 0.5% من مستويات 0.8%، ولكنه جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4%.

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وبتحييد أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5% على أساس سنوي و0.6%عن الشهر السابق. وذلك مقارنة بتقديرات تبلغ 5.4% و 0.5% بنفس الترتيب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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