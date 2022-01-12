التضخم في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في 40 عاما

_ ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 1982 إلى 7% في ديسمبر 2021 على أساس سنوي ليتماشى بذلك مع التوقعات مرتفعا من مستويات 6.8% في نوفمبر 2021.

وعلى أساس شهري، فقد سجل التضخم تراجعا إلى 0.5% من مستويات 0.8%، ولكنه جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4%.

وبتحييد أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5% على أساس سنوي و0.6%عن الشهر السابق. وذلك مقارنة بتقديرات تبلغ 5.4% و 0.5% بنفس الترتيب.