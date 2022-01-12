5 علامات لكشف مخطط الاحتيال الاستثماري بونزي

دوت الخليج – في عام 1920 ظهر مصطلح “مخطط بونزي” لأول مرة نسبة إلى عملية احتيال استثمارية كبرى نفذها تشارلز بونزي، جمع خلالها 15 مليون دولار أمريكي.

وفي العام 2019/2020 كشفت الولايات المتحدة وحدها عن 60 مخططا، بينما بلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها 3.25 مليار دولار أمريكي.

ويفتش هذا التقرير على أصل مخطط بونزي وصوره وكيف تتحاظ منه اعتمادا على البيانات الصادرة عن موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ونيويورك تايمز، وإنفستوبيديا، ورويترز.

ما هو مخطط بونزي؟

مخطط بونزي” هو عملية احتيال استثمارية تتضمن دفع عوائد للمستثمرين الحاليين من الأموال التي يضخها المستثمرون الجدد.

يجذب المحتالون طبقا لمخطط بونزي مستثمرين جدد من خلال إيهامهم باستثمار أموالهم في عدد من الفرص التي يُزعمون أنها تحقق عوائد عالية وذات مخاطر قليلة أو دون أية مخاطر.

غالبًا ما يلجأ المستخدمون لمخطط بونزي إلى أحدث الابتكارات أو التقنيات لإغراء المستثمرين وإيهامهم بتحقيق بعوائد عالية.

السبب في ذلك أن المستثمرون المستهدفون غالبا ما يكونوا أقل تشككًا في فرصة الاستثمار عند تقييم والتعرف على تكنولوجيا جديدة ليس لديهم الكثير من المعلومات عنها.

كيف يمكنك معرفة أن هذا مخطط للاحتيال على طريقة “بونزي”؟

هناك الكثير من العلامات التحذيرية الشائعة التي يمكن رصدها، وتتمثل في:

عوائد عالية ومخاطر قليلة أو بدون أية مخاطر

استثمارات ذات عائد مرتفع مع مخاطر قليلة أو معدومة يجب أن تكون موضع شك. فعادة ما تنطوي الاستثمارات التي تدر عوائد عالية على مخاطر أكبر.

استثمارات غير مسجلة

تستخدم مخططات “بونزي” عادةً استثمارات لم يتم تسجيلها لدى البنك المركزي المصري أو هيئة الرقابة المالية.

استراتيجيات وهياكل للرسوم سرية و/ أو معقدة

غالبًا ما تنطوي مخططات “بونزي” على استراتيجيات معقدة للغاية لا معنى لها أو لا يمكن للمرء الحصول على معلومات كاملة عنها.

لا يوجد حد أدنى لمعايير المستثمر

يجب أن تكون متشككًا في أي فرصة استثمارية لا تطلب منك تقديم أي مستندات لدخلك أو صافي ثروتك.

صعوبة استلام المدفوعات

كن متشككاً إذا لم تتلق دفعة أو واجهت صعوبة في تسييل جزء من استثماراتك. يقوم المحتالون أحيانًا بتشجيع المشاركين على إعادة ضخ العائدات المزعومة من خلال تقديم عوائد استثمار أعلى.

من أين نشأت مخططات “بونزي”؟

ظهر مصطلح “مخطط بونزي” بعد عملية احتيال كبرى قام بها تشارلز بونزي في عام 1920 حيث وعد بونزي ضحاياه من المستثمرين بتحقيق عوائد على أموالهم بنسبة 50% في 45 يومًا أو 100% في 90 يومًا. ولكن بدلاً من استثمار الأموال، أعاد بونزي توزيعها وأخبر المستثمرين أنهم حققوا ربحًا، وأخذ بعض المال لنفسه.

15 مليون دولار أمريكي إجمالي ما جمعه بونزي من مخططه الاحتيالي في عام 1920

خلال أوقات الأزمات وفي فترات انخفاض أسعار الفائدة، غالباً ما تكون مخططات “بونزي” أكثر انتشارًا، ففي الوقت الذي يحاول فيه الأشخاص العثور على فرص استثمارية جيدة، يظهر محتالو مخططات “بونزي” ويقدمون وعودًا وهمية بصرف عوائد عالية للمستثمرين، وللأسف لا تزال مخططات “بونزي” وغيرها من المخططات الاحتيالية منتشرة للغاية في جميع أنحاء العالم.

60 عدد مخططات الاحتيال على طريقة “بونزي” التي تم الكشف عنها خلال (2019/2020) في الولايات المتحدة وحدها.

3.25 مليار دولار أمريكي إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من المستثمرين عن طريق مخططات بونزي، خلال نفس العام (2019/2020) في الولايات المتحدة.

غالبًا ما يستغل هذا النوع من المحتالين طفرات التكنولوجيا الجديدة والتقنيات المستقبلية التي لا تزال غير مفهومة جيدًا من جانب الأسواق أو الأشخاص العاديين وذلك لتسهيل القيام بعمليات الاحتيال الخاصة بهم.

على وجه التحديد، يوجد حاليًا زيادة في المخططات الاحتيالية التي تدور حول العملات الافتراضية مثل البيتكوين، نظرًا لأن العديد من الأشخاص لا يزالون يحاولون فهم سوق هذه العملات، لذا فإن منظمي مخططات “بونزي” يستفيدون من هذه الفجوة في المعرفة ويقنعون الناس بأنهم “خبراء” في هذا السوق المبتكر الجديد، ويوهمون ضحاياهم بعوائد عالية على الاستثمارات.