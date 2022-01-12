الذهب يواصل الارتفاع في السوق المحلية بالتزامن مع الصعود…

شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 سجل 795 جنيها مقابل 792 جنيها أمس.

وبلغ عيار 18 قيمة 684 جنيها، وعيار 24 حقق 906 جنيهات، فيما لامس الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و360 جنيها.

وأفاد نجيب بأن السعر العالمي للملاذ الآمن قفز إلى 1823 دولارا للأوقية.

وأرجع نجيب ارتفاع أسعار الذهب العالمي، إلى تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، وبالتزامن مع حالة من الترقب سيطرت على المستثمرون قبيل صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر الماضي.

ومن المنتظر أن تدعم البيانات الاقتصادية قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أقرب من المتوقع.