مخزونات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018

وكالات – قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، لكن مخزونات البنزين قفزت بسبب طلب ضعيف.

وتراجعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في السابع من يناير إلى 413.3 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.9 مليون برميل.

وهذا هو الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي في مخزونات النفط الأميركية.

وهبطت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بمقدار 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وجاء السحب من مخزونات النفط على الرغم من تراجع نشاط مصافي التكرير مع تخفيض استهلاكها للخام بمقدار 294 ألف برميل يوميا وهبوط معدلات التشغيل 1.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات البنزين الأمريكية قفزت ثمانية ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 240.8 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 2.4 مليون برميل.

وتراجعت إمدادات البنزين الأسبوع الماضي إلى 7.9 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل مقابل توقعات لارتفاع قدره 1.8 مليون برميل.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 784 ألف برميل يوميا إلى 4.11 مليون برميل يوميا.