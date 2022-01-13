قناة السويس تستهدف 15%؜ من تجارة الطاقة العالمية بحلول 2040

– قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأربعاء إنها تستهدف الاستحواذ على 15%؜ من تجارة الطاقة العالمية بحلول العام 2040، مقارنة مع 8% في 2019.

وأضافت الهيئة أن الزيادة ستأتي عن طريق تبني سياسات تسويقية مرنة.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، مطلع الشهر الجاري، عن تسجيل إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وذكر رئيس الهيئة، في بيان، أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%.

وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.