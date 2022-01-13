جو بايدن: أرقام التضخم تظهر تحسنا وما زال أمامنا المزيد من…

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أ ف ب – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ثمة مؤشرات إلى “تحسن” في أرقام التضخم، مع تباطؤ ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات الرئيسية، حتى لو كان الارتفاع الإجمالي هو الأعلى منذ أربعة عقود.
وقال بايدن في بيان إن “تقرير اليوم، الذي يظهر انخفاضا ملموسا في التضخم العام الشهر الماضي مع تراجع أسعار الغاز وأسعار المواد الغذائية، يوضح أننا نحرز تقدما”.
وأضاف: “في الوقت نفسه، يؤكد هذا التقرير أنه ما زال أمامنا المزيد من العمل، مع استمرار ارتفاع الأسعار الذي يضغط على ميزانيات الأسر”.
هذا وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد زادت بنسبة 7% في 2021 في أكبر ارتفاع منذ يونيو 1982. وسجل الارتفاع الأكبر في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة خصوصا.
وارتفعت أسعار مصادر الطاقة 29,3 % والمواد الغذائية 6,3%، فيما بلغ ما يسمى بالتضخم الكامن 5,5 % في أعلى وتيرة له منذ فبراير 1991.
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