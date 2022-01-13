منظمة الصحة العالمية: المتحور أوميكرون خطير على غير الملقحين

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أ ش أ – صنفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء متحور “أوميكرون” من “كوفيد-19″، بالخطير، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في إفادة على موقعها الإلكتروني، أن الزيادة العالمية الهائلة في عدد الحالات كانت مدفوعة بأوميكرون لكنها أصرت على أنه لا ينبغي أن يكون هناك استسلام للقلق.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “بينما يتسبب أوميكرون في أعراض أقل خطورة من دلتا، إلا أنه يظل فيروسا خطيرا، لا سيما لمن لم يتلقوا التطعيم”.
وأضاف “في إفريقيا، ما يزيد عن 85% من الناس لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من اللقاح. لا يمكننا إنهاء المرحلة الحادة للوباء ما لم نسد هذه الفجوة”.
وأشار تيدروس إلى أنه يريد تطعيم 10% من سكان كل دولة في إفريقيا بنهاية سبتمبر 2021، و 40٪ بنهاية ديسمبر، و 70٪ بحلول منتصف عام 2022.
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