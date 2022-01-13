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منظمة الصحة العالمية: المتحور أوميكرون خطير على غير الملقحين

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أ ش أ – صنفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء متحور “أوميكرون” من “كوفيد-19″، بالخطير، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس.

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وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في إفادة على موقعها الإلكتروني، أن الزيادة العالمية الهائلة في عدد الحالات كانت مدفوعة بأوميكرون لكنها أصرت على أنه لا ينبغي أن يكون هناك استسلام للقلق.

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وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “بينما يتسبب أوميكرون في أعراض أقل خطورة من دلتا، إلا أنه يظل فيروسا خطيرا، لا سيما لمن لم يتلقوا التطعيم”.

وأضاف “في إفريقيا، ما يزيد عن 85% من الناس لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من اللقاح. لا يمكننا إنهاء المرحلة الحادة للوباء ما لم نسد هذه الفجوة”.

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وأشار تيدروس إلى أنه يريد تطعيم 10% من سكان كل دولة في إفريقيا بنهاية سبتمبر 2021، و 40٪ بنهاية ديسمبر، و 70٪ بحلول منتصف عام 2022.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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