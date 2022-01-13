رئيس الوزراء: هدف الدولة الحالي تولي القطاع الخاص قيادة مجال…

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا، بمدينة شرم الشيخ، مع المستثمر السياحي، ناصر عبد اللطيف، رئيس مجموعة فنادق ريكسوس العالمية، والمهندس نادر هشام علي، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المستثمرين والمطورين السياحيين؛ لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، في بداية اللقاء، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، بغرض تحقيق عدة أهداف منها انعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتنويع مفردات الجذب السياحي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وزيادة العوائد الدولارية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الدولة الحالي هو تولي القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور.

كما لفت إلى أن استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر يعود بالنفع علي الجانبين، حيث سيحقق للدولة أهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.

وناقش رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، سبل تعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، واخري للتطوير العقاري.

ومن جانبه، أشار ناصر عبد اللطيف إلى أنه عقد اجتماعا مع عدد من سلاسل الفنادق العالمية الفاخرة، لمناقشة فرص الاستثمار في مدينة العلمين الجديدة.

ونوه إلى أنهم أبدوا تحمسهم للاستثمار بالمدينة في ضوء الفرص الواعدة لهذه الوجهة السياحية الواعدة.

واتصالا بذلك، استعرض الاجتماع مخطط مقترح لتطوير مساحة 7.5 مليون مترمربع، وبطول نحو 7 كيلوات علي البحر، من المقرر أن تضم عددا من الفنادق الفاخرة، وممرا مائيا متصلا بطول المشروع، ومطاعم عالمية، ومنطقة للمال والاعمال، فضلا عن مبان سكنية وادارية وتجارية.