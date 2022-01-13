مدينة نصر للإسكان والتعمير تسكن حاجزيها السجون بدلاً من الوحدات السكنية

ييستمر عدد كبير من حاجزي وحدات مشاريع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (MNHD) متمثلة في كمبوند سراي وكمبوند تاج سيتي، بتحرير محاضر يوميا في أقسام الشرطة ، لتضررهم من ممارسات الشركة معهم وعدم قدرتهم على التواصل مع خدمة العملاء، للوصول لحلول للمشاكل التي تعرضوا لها على يد الشركة.

حيث بدات المشكلة مع جائحة كوفيد-19 والتى كانت سبب رئيسي في انهيار الاقتصاد العالمي بصفة عامة وتضرر الكثيرين حول العالم حيث فقد الكثيرين منهم مصادر دخلهم مما تسبب علية عدم المقدرة على الالتزام في دفع اقساطهم مع الشركة فتوجة بعضاً منهم الى مقر شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير لمحاولة اعادة جدولة وتأجيل هذة الاقساط حتى تتحسن امورهم المادية

وذهب البعض الاخر من العملاء الى فكرة فسخ تعاقدهم مع الشركة وخصم ما بين 7 و 10% من قيمة الوحدة في مقابل الحصول على أموالهم بنظام القسط كما ينص علية بنود العقد، ولكن قامت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير برفض كل هذه الطلبات، بل وقامت الشركة بتهديد العملاء بأخذ الاجراءات القانونية ضدهم في حالة التأخر في سداد الاقساط، ولم تراعي الشركة ظروف عملائها حيث قامت بالفعل برفع قضايا والحصول على احكام بسجن عملائها وقد تعرض البعض للإيقاف بالفعل بسبب هذه الاحكام.

واستمرارا على تعنت الشركة ومسئوليها فقد قام بعض العملاء برفع قضايا على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالمطالبة بفسخ التعاقد قضائيا وقد تم بالفعل الحكم لصالحهم بفسخ التعاقد ورد الشيكات والمبالغ المدفوعة الا ان الشركة قد استمرت في تعسفها وطريقة تعاملها مع عملائها ورفضت تنفيذ احكام الفسخ وقامت بالاستئناف عليها والى الان تستمر معاناة اشخاص قاموا بالثقة ف شركة من المفترض بان لها اسما ُكبيراً في السوق العقاري في مصر بسبب اداراة لا يهمها سوى تحقيق ارباح ومبيعات.

وكانت قد اعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أن مجلس إدارة الشركة اجتمع أمس الأحد ووافق علي تعيين المهندس عبد الله سلام عضو منتدب جديدا للشركة، كما وافق المجلس علي استحواذ شركة مدينة نصر على شركة منك للاستثمار العقاري من عائلة سلام.