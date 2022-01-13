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أسعار النفط تصعد فوق 84 دولارا للبرميل مسجلة أعلى مستوى في…

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وكالات – سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في شهرين يوم الأربعاء بفعل شح المعروض وتخفيف المخاوف بشأن التأثير المحتمل للطلب من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمس الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يجب أن يتغلب على موجة الإصابات الحالية، وأن يكون جاهزًا لبدء سياسة نقدية أكثر تشددًا.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.1% لتغلق عند مستويات 84.67 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس 2% لتغلق عند مستويات 82.64 دولار للبرميل.

على الرغم من أن منتجي أوبك + يرفعون أهداف الإنتاج كل شهر، إلا أن الصعوبات الفنية حالت دون تحقيق العديد من البلدان لحصصها.

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وقال جيفري هالي المحلل في Oanda: ” قدرة أوبك + على زيادة الإنتاج محدودة بشكل واضح، فلا أرى أي سبب يمنع خام برنت من التحرك نحو 100 دولار في الربع الأول”.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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