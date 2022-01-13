صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم ضخ 10 مليارات دولار…

العربية نت _ يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في أسواق الأسهم، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرج.

يأتي توجه صندوق الاستثمارات العامة في خطوة لمضاعفة أصول الصندوق بأكثر من الضعف بحلول عام 2025.

وأضافت المصادر أن الصندوق السيادي يتطلع للاستثمار بناء على استراتيجية تركز على مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة.