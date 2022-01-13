مال وأعمال

أسعار المحروقات في لبنان ترتفع للمرة الثانية خلال يومين

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وكالات _ شهدت أسعار جميع المحروقات في لبنان ارتفاعا جديدا اليوم الخميس.

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وبحسب ما أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 3000 ليرة، والـ98 أوكتان 3000 ليرة والديزل أويل 16 ألفا و600 ليرة والغاز 14 ألف ليرة.

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كما أصبح سعر بنزين 95 أوكتان 377 ألفا و800 ليرة ، وبنزين 98 أوكتان 390 ألفا و600 ليرة ، والمازوت 410 آلاف ليرة، والغاز 359 ألفا و500 ليرة.

وتأتي هذه الزيادة بعد أن ارتفع أول أمس الثلاثاء سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألفا و400 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 24 ألفا و200 ليرة ليرة، والديزل أويل 33 ألف ليرة والغاز26200 ليرة.

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ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث لامس 32 ألف ليرة لبنانية للدولار .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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