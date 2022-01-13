صندوق الاستثمارات العامة السعودي يؤسس مشروعا مشتركا مع بي آر…

– قالت شركة بي آر إف البرازيلية للصناعات الغذائية اليوم الخميس، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس مشروع مشترك في سوق الدواجن بالمملكة.

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وأضافت أنها ستملك حصة 70 بالمئة في المشروع في حين سيملك الصندوق السعودي الحصة الباقية. وذكرت الشركة في إفادة للبورصة أن الصفقة تشمل استثمار نحو 350 مليون دولار.