- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
– قالت شركة بي آر إف البرازيلية للصناعات الغذائية اليوم الخميس، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس مشروع مشترك في سوق الدواجن بالمملكة.
إقرأ أيضا.. صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم ضخ 10 مليارات دولار في أسواق الأسهم
وأضافت أنها ستملك حصة 70 بالمئة في المشروع في حين سيملك الصندوق السعودي الحصة الباقية. وذكرت الشركة في إفادة للبورصة أن الصفقة تشمل استثمار نحو 350 مليون دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي يؤسس مشروعا مشتركا مع بي آر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.