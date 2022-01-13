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عجز الطاقة في تونس يسجل 4.1 مليون طن نفط مكافئ خلال 2021

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– قالت وزارة الطاقة التونسية، اليوم الخميس، إن إنتاج البلاد من النفط والغاز الطبيعي زاد 33% في 2021 ليصل إلى 4.7 مليون طن من المكافئ النفطي مقارنة بعام 2020.

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وأضافت الوزارة أن عجز الطاقة وصل إلى 4.1 مليون طن من المكافئ النفطي.

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وكان عدد من شركات النفط الكبرى أعلنت عن خطط التخارج من تونس، في مقدمتها شركتا شل وإيني وذلك بسبب تنامي الإضرابات الاجتماعية في البلاد.

وأعلنت شركة شل، في شهر مايو 2021، عزمها الخروج من امتيازات النفط والغاز في تونس؛ إذ تخطط لتسليم امتياز حقل غاز مسكار وحقل “صدربعل” للنفط والغاز إلى الحكومة التونسية عند انتهاء الترخيص في يونيو 2022.

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وقررت شركة إيني الإيطالية، وقف أنشطتها الهيدروكربونية والتركيز على الطاقة النظيفة، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية متكررة بالقرب من المنشآت النفطية في البلاد.

وتعتزم إيني التنازل عن تراخيص 9 امتيازات نفطية كانت تديرها بالاشتراك مع الحكومة، في جنوب تونس وفي منطقة الحمامات المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة مواصلة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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