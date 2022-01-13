- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أ ب- أشارت بيانات نشرتها جمعية الرعاية المركزة في ألمانيا إلى أن معظم مرضى كوفيد-19 الخاضعين للرعاية المركزة بمستشفيات البلاد، لم يتم تطعيمهم ضد كورونا.
وأظهرت البيانات التي نشرت اليوم الخميس أن “62% من مرضى الرعاية المركزة الذين عرفت حالة لقاحهم لم يحصلوا على أي جرعات تحميهم من كورونا”.
ويمثل غير المحصنين باللقاح نحو ربع السكان في ألمانيا ونحو 10% فقط حصلوا على لقاحهم جزئيا بينما حصل 28% على اللقاح كاملا وفقا للجمعية.
ووافقت لجنة استشارة اللقاح المستقلة على تقديم الجرعات المعززة للأطفال والمراهقين من سن 12 حتى 17 عاما.
وقالت اللجنة إن “الأطفال في هذه المرحلة العمرية يجب أن يحصلوا على لقاح “فايزر” و”بيونتيك” على الأقل بعد 3 أشهر على آخر جرعة من لقاحهم”.
وتشهد ألمانيا زيادة مستمرة في عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة مدفوعة بالمتحور “أوميكرون”.
وسجل معهد روبرت كوخ 81417 إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و316 وفاة بسبب فيروس كورونا.
وقال كارل لاوترباخ وزير الصحة للنواب الخميس إنه يعتقد أن اللقاح الإجباري للجميع “أسرع وأكثر الطرق أمنا للخروج من الجائحة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: 62% من مرضى كورونا في العناية المركزة غير ملقحين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.