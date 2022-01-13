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وكالات _ أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مسجلة 230 ألف مقارنة بـ 207 ألاف الأسبوع الذي سبقه.
إلى جانب ذلك، ظهرت أيضا بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة، وهي وجه آخر للتضخم 8.3% في حين كان المتوقع 8%.
وصدر أمس مؤشر أسعار المستهلكين مسجلا ارتفاع ضخما، رفعت المؤشر لأعلى مستوى له منذ 1982.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع إلى 230… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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