طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع إلى 230…

وكالات _ أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مسجلة 230 ألف مقارنة بـ 207 ألاف الأسبوع الذي سبقه.

إلى جانب ذلك، ظهرت أيضا بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة، وهي وجه آخر للتضخم 8.3% في حين كان المتوقع 8%.

وصدر أمس مؤشر أسعار المستهلكين مسجلا ارتفاع ضخما، رفعت المؤشر لأعلى مستوى له منذ 1982.