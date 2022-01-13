مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع إلى 230…

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وكالات _ أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مسجلة 230 ألف مقارنة بـ 207 ألاف الأسبوع الذي سبقه.

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إلى جانب ذلك، ظهرت أيضا بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين.

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وسجل مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة، وهي وجه آخر للتضخم 8.3% في حين كان المتوقع 8%.

وصدر أمس مؤشر أسعار المستهلكين مسجلا ارتفاع ضخما، رفعت المؤشر لأعلى مستوى له منذ 1982.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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