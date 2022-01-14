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تركيا: متحور أوميكرون هو السائد في البلاد.. والإصابات زادت…

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وكالات – أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا أصبح مهيمنا في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

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وكتب على “تويتر”: “أصبح (أوميكرون) هو السائد في بلدنا.. عدد الإصابات زاد بنحو أربع أضعاف مقارنة بالشهر الماضي”.

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وأضاف: “مقارنة بالمراحل الأولى للوباء، يتم إدخال نسبة أقل بكثير من المصابين إلى المستشفى”.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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