تركيا: متحور أوميكرون هو السائد في البلاد.. والإصابات زادت…

وكالات – أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا أصبح مهيمنا في البلاد خلال الفترة الأخيرة. وكتب على “تويتر”: “أصبح (أوميكرون) هو السائد في بلدنا.. عدد الإصابات زاد بنحو أربع أضعاف مقارنة بالشهر الماضي”. وأضاف: “مقارنة بالمراحل الأولى للوباء، يتم إدخال نسبة أقل بكثير من المصابين إلى المستشفى”.

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