- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات – تراجعت أسعار النفط اليوم لخميس مع جني المستثمرين للأرباح بعد يومين من المكاسب وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة الأمريكية، لكن الخسائر تلتها توقعات بانتعاش اقتصادي قوي من شأنه أن يعزز الطلب في سوق يعاني شحا في المعروض.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 52 سنتا توازي 0.63% لتبلغ عند التسوية 82.12 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها 5.6% في اليومين السابقين.
ولم تكن العقود الآجلة لخام مزيج برنت أحسن حظا من سابقتها، إذ نزلت هي الأخرى 20 سنتا، أو 0.24% لتبلغ عند التسوية 84.47 دولار للبرميل بعد صعودها 4.7% في الجلستين السابقتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يتراجع بفعل جني الأرباح ومخاوف رفع أسعار الفائدة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.