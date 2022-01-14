النفط يتراجع بفعل جني الأرباح ومخاوف رفع أسعار الفائدة…

وكالات – تراجعت أسعار النفط اليوم لخميس مع جني المستثمرين للأرباح بعد يومين من المكاسب وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة الأمريكية، لكن الخسائر تلتها توقعات بانتعاش اقتصادي قوي من شأنه أن يعزز الطلب في سوق يعاني شحا في المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 52 سنتا توازي 0.63% لتبلغ عند التسوية 82.12 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها 5.6% في اليومين السابقين.

ولم تكن العقود الآجلة لخام مزيج برنت أحسن حظا من سابقتها، إذ نزلت هي الأخرى 20 سنتا، أو 0.24% لتبلغ عند التسوية 84.47 دولار للبرميل بعد صعودها 4.7% في الجلستين السابقتين.