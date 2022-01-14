مصر تتسلم 800 ألف جرعة لقاح استرازينيكا مقدمة من الحكومة…

دوت الخليج – تسلمت مصر أمس الأربعاء 800 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا مقدمة من الحكومة البرتغالية، في إطار آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأشار السفير وائل النجار، سفير مصر لدى البرتغال، إلى أنه بوصول الشحنة الأخيرة فقد بلغ إجمالي ما قدمته البرتغال لمصر حتى الآن ما يقرب من مليون و200 ألف جرعة لقاح، حيث سبق للبرتغال توجيه 360 ألف جرعة منتصف ديسمبر الماضي في إطار منظومة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 COVAX.

وأضاف أن مصر جاءت على رأس قائمة الدول المستقبلة للقاحات من البرتغال، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون في المجالات كافة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك السعي المشترك نحو تدعيم الجهود الدولية لتحقيق الوصول العادل للقاحات.