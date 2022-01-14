السيسي يكلف بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات…

أ ش أ – أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، جملة من القرارات بناء على نقاشات وتوصيات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.

وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادراتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

وأعلن السيسي تكليف إدارة منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ الـ27 المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، مبديا ثقته بأن الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة.

كما قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية؛ لتحقيق امتداد افريقي لمبادرات التنموية المتحققة في مصر، وذلك في إطار المسؤولية الاقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.

أعلن أيضًا تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والأفريقي؛ لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا والصراعات الحالية وفي مقدمتها تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

كما أعلن العام 2022 عاما للمجتمع المدني، مكلفا إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وقال السيسي إنه كلف إدارة منتدى شباب العالم، بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام .

كما شملت قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أعلنها في ختام منتدى شباب العالم، تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى؛ للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

وقرر السيسي كذلك تكليف رئاسة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة، بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “إننا من نصنع التاريخ ونصيغ المستقبل ونعمل في الحاضر و وحده الإنسان هو القادر على البناء أو الهدم بإرادته الحرة”.

ونبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن العالم في أشد الحاجة لاستنهاض العزائم وإنفاذ الإرادة للضمير البشري من أجل تحقيق البناء والتنمية، مطالبة بتنحية الصراعات جانبا.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية أن يدير العالم الاختلاف من أجل أن يظل هذا العالم باقيا ينبض بالحياة ومفعما بالإنسانية.

وأضاف الرئيس أن اجتماع منتدى شباب العالم جاء وفق هذه الأمور، مشددا على أن مصر تعمل من أجل ذلك وتتجرد إرادتها لضمان مستقبل أفضل لوطننا “مصر” والعالم كله، قائلا “فحلم المصريين منذ فجر التاريخ هو بناء الحضارة الإنسانية و إقرار المحبة”.