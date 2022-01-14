المحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح على…

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أ ف ب – عطلت المحكمة العليا الأمريكية قرار الرئيس جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على عاملي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100، واعتبرته “مخالفا للقانون”.
وفي المقابل، أيدت المحكمة العليا إلزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فيدرالي.
يذكر أنه تم الإعلان عن إجراء بايدن منتصف سبتمبر الماضي، واعتمدته الحكومة في نوفمبر إلا أن الطعون ضده لم تتأخر، ولاسيما في ولاية تكساس التي يحكمها الجمهوريون المعارضون لإلزامية التطعيم.
وعلقت محكمة الاستئناف الفدرالية في تكساس إلزامية التلقيح التي أقرها بايدن لموظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100.
ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: «خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ أرواحاً لموظفي الشركات الكبرى» ودعا أصحاب العمل «إلى القيام بما هو مناسب لحماية صحة الأمريكيين والاقتصاد».
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