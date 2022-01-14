واردات الصين من النفط الخام تسجل أول تراجع سنوي في 20 عاما

– أظهرت بيانات رسمية، أن واردات الصين من النفط الخام بلغت 512.98 مليون طن إجمالا في 2021، مقارنة مع 542.39 مليون طن في العام السابق، لتسجل أول انخفاض سنوي منذ عام 2001. ووفقا لبيانات الجمارك الصينية اليوم الجمعة، فقد بلغت واردات شهر ديسمبر 46.14 مليون طن.

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