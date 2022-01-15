- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
_ تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر حيث عانى الأمريكيون من نقص في السلع وقفزة في إصابات كوفيد-19، لكن هذا لن يغير على الأرجح من التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في نوفمبر.
كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا عدم حدوث تغيير في مبيعات التجزئة. وتراوحت التقديرات بين انخفاض يصل إلى اثنين بالمئة وارتفاع يصل إلى 0.8 بالمئة.
وأدت الاختناقات في سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة إلى نقص في السلع بما في ذلك السيارات. ودفع ذلك المستهلكين إلى بدء التسوق من أجل موسم عيد الميلاد في أكتوبر، مما أضر بمبيعات التجزئة في ديسمبر.
وقد تتراجع المبيعات أكثر في يناير مع تزايد الإصابات بكوفيد-19 في ظل انتشار المتحور أوميكرون، مما يحد من تردد المستهلكين على أماكن مثل المطاعم والحانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تتراجع 1.9 % خلال ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.