نوفاك: جازبروم الروسية غير مسؤولة عن أزمة الغاز في أوروبا

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روسيا اليوم _ نفى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مسؤولية شركة “جازبروم” الروسية عن أزمة الغاز في أوروبا.
وقال نوفاك في حديث لقناة “روسيا 1” يوم الجمعة: “أستغرب تصريح مدير وكالة الطاقة الدولية، وهي منظمة مرموقة، حيث يحاول إلقاء اللوم على الآخرين في ظل المشاكل التي تواجه المستهلكين الأوروبيين. لا مسؤولية لـ”جازبروم” أو روسيا عن ذلك”.
وأشار إلى أن ما أثر على أزمة الطاقة في أوروبا هو موسم الشتاء الطويل، الذي أجبر على استهلاك كميات كبيرة من الغاز في المخزونات تحت الأرضية في أوروبا، بينما بات الاقتصاد العالمي يشعر بالتعافي بعد أزمة كورونا، وتوجه الغاز المسال الأمريكي إلى الأسواق الآسيوية.
وكان مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قد صرح بأن التوتر في سوق الغاز الأوروبية ظهر بسبب تصرفات روسيا، وحمل شركة “جازبروم” الروسية المسؤولية عن نقص الغاز في المخزونات الأوروبية.
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