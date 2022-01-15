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نوفاك: روسيا تملك ما يكفي من الموارد لزيادة واردات الغاز إلى…

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روسيا اليوم _ قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك، إن بلاده تملك ما يكفي من الموارد لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، لكن استثمارها يتطلب الوقت وتوظيف الأموال.

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وشدد نوفاك، على ضرورة وجود سياسة مبيعات شفافة في السوق الأوروبية، وتوقيع عقود طويلة الأجل.

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وأضاف: “لدينا موارد ضخمة، لكن أي إنتاج هو مشروع استثماري يتطلب الوقت حتى يؤتي ثماره”.

وأشار إلى أن روسيا نفذت كل عقود التوريد طويلة الأجل في العام الماضي. وقال نوفاك: “علاوة على ذلك، قمنا بتسليم المزيد من الغاز إلى ألمانيا وتركيا والدول الأخرى التي حجزت طلبياتها”.

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ووفقا له، سبب أزمة الطاقة كان “قصر نظر سياسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي على مدى السنوات القليلة الماضية ببساطة رفضت بشكل متعمد العقود طويلة الأجل من أجل تقليل الاعتماد على روسيا، وأصرت على الانتقال إلى عقود الصفقات الفورية (spot)”.

وقال: “تسبب التخطيط الخاطئ وسياسة الطاقة قصيرة المدى بالصداع للسياسيين الأوروبيين، وهم يحاولون نقله إلى الآخرين”.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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