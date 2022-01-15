وزير التموين: إطلاق معرض نبيو 2022 للذهب والمجوهرات 19…

إسلام سالم _ أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن قيام الوزارة بالتعاون مع الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإطلاق معرض “نبيو 2022” للذهب والموجوهرات خلال الفترة من 19 الى 21 فبراير المقبل بمشاركة من 25 إلى 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة الذهب بالاضافة إلى كبار المصممين المحليين والعالميين.

وأضاف المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أن المعرض يعد بداية حقيقية للإعلان عن مرحلة جديدة لصناعة المجوهرات والحلي والفضة في مصر، لاسترداد ريادتها ومكانتها الاقليمية والدولية على خريطة صناعة الذهب والمجوهرات، لافتا إلى أنه بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيتم العمل على استقدام بعثة مشتريين دوليين من المهتمين بصناعة الذهب وذلك للترويج للمنتجات المصرية ودعم صادرات الذهب.

وأكد المصيلحي، أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر لإلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة لتصميمات المجوهرات، وتاريخ الدمغات، كما سيتم مناقشة أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعة، علاوة على تكريم أقدم الصناع والتجار في مجال المجوهرات.

تنظيم معرض لمنتجات الورش الصغيرة بالتعاون مع شعبة العامة للذهب خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أنه سيتم قريبا الاعلان عن إطلاق شركة تعمل على توفير المعدن الثمين للورش وضمان عملية البيع ورفع كفاءة التصميمات وتطويرها وكذلك دعم الورش الصغيرة ومساعدتها في عمليات التسويق وذلك لضمان رفع جودة المنتجات في تلك الصناعة الهامة.

وأوضح أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ستقوم الأسبوع المقبل بمراجعة الإطار القانوني لمشروع قانون خاصة بالصناعة وذلك قبل عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بعملية دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، نوه أن المرحلة الحالية تعد تجريبية للمشروع وسيتم البدء الفعلي به فور تجهيز مركز استضافة قوي يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر وبه قدرات فنية وخوادم قادرة على استيعاب كافة المشغولات، مضيفا أنه تم شراء 5 أجهزة دمغ بالليزر إضافية وذلك حتى لا يحدث تكدس وقائمة انتظار طويلة للمشغولات، مشددا أن الوزارة بالتعاون مع شعبة العامة للذهب سيقومون خلال الفترة المقبلة بتنظيم معرض لمنتجات الورش الصغيرة.

جاري وضع النقاط النهائية لمشروع مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية

وعن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الادارية لفت إلى إن الاستشاريين القائمين على المدينة يقومون حاليا بوضع النقاط النهائية للمشروع كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليظهر للعالم على أعلى مستوى.