السيسي يدعو إلى صياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على…

دوت الخليج – ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، كلمة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال اجتماع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الإفريقي، الذي عقد تحت رئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقارة.

استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته بتوجيه التحية للرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد، معربا عن تقدير مصر للجهود التي تبذها الكونغو الديمقراطية بقيادة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، في سبيل الدفع بتحقيق مصالح القارة الإفريقية.

واستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، موقف مصر تجاه عدد من قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية، داعيا في هذا الصدد إلى صياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

كما أكد سعي مصر لتقديم المساعدة لدول القارة، من خلال تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب، والمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية، ومواصلة تلك الجهود من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ومقره القاهرة، واستعداد مصر لتقديم المزيد من الدعم، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آليات الاتحاد الإفريقي.

وأكد أيضًا أن مصر كعهدها لن تدخر جهداً نحو العمل مع أشقائها الأفارقة، بما يسهم في تخطي التحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، والعودة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل.

وتقدم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بالشكر للرئيس السيسي، على جاهزية الدولة المصرية لتقديم مزيد من الدعم لتعزيز قدرات مختلف الدول الإفريقية، لاسيما ما أبدته من استعداد لتكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال إن هذه الجهود هي محل إشادة، وإن القارة الإفريقية بحاجة إلى كل أشكال الدعم.